Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen Iran-Regime

Hunderte Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in Hamburg gegen das Mullah-Regime im Iran. Am Ende versammelten sie sich vor der Laeiszhalle (Neustadt).

Gegen 15.30 Uhr begann die Demonstration in der Schanzenstraße, wie ein Polizei-Sprecher auf Anfrage erklärte. Von dort zogen etwa 250 Teilnehmende durch die Straßen, bis sie um kurz nach 17 Uhr den Johannes-Brahms-Platz erreichten. Dort versammelte sich die Menschengruppe, um ihren Protest fortzusetzen.

250 Menschen protestieren gegen Mullah-Regime im Iran

Die Demonstrierenden trugen Flaggen und Plakate mit sich, um gegen die Regierung der Islamischen Republik und deren repressiven Kurs zu protestieren. Auffällige Vorfälle soll es im Zuge der Demonstration bislang keine gegeben haben, so die Polizei.

Nach London ist Hamburg die Stadt mit der größten iranischen Community in Europa. Im Januar vergangenen Jahres versammelten sich rund 2700 Menschen in Hamburgs Innenstadt, um anlässlich der damaligen Protestwelle im Iran gegen das Mullah-Regime zu protestieren. (mwi)