Hündin Leya büxt im Rheinland aus – und rennt bis nach Hamburg

Rund 350 Kilometer liegen Neunkirchen-Seelscheid bei Köln und Hamburg per Luftlinie auseinander. Hündin Leya legte auf ihrer dreimonatigen Odyssee aus dem Rheinland in den Norden sogar eine noch größere Distanz zurück.

Knapp 600 Kilometer soll Leya seit dem 15. Februar gelaufen sein. An diesem Tag verschwand die Hündin aus ihrem Zuhause in Neunkirchen-Seelscheid, das zwischen Köln und Bonn liegt.

Bei Köln ausgebüxt: Hündin Leya in Hamburg gefunden

Zwischendurch sei Leya in Olpe im Südwesten des Sauerlands und Mitte April dann im Harz bei Goslar gesichtet worden. Ende April habe sie Hamburg erstmals erreicht.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Einem ersten Fangversuch am vergangenen Wochenende hatte sich Leya noch widersetzen können. Am Montagmorgen endete ihre Reise dann in Hausbruch. Eine Anwohnerin hatte über die sozialen Medien von der verschwundenen Hündin erfahren und die Polizei alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Das könnte Sie auch interessieren: Läuferin bewusstlos gewürgt und beraubt – Urteil steht fest

Die Beamten fingen den Hund ein, der „wohlgenährt und fit“ wirkte, und übergaben ihn der Tierrettung Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg). Diese habe sich darum gekümmert, den Hund wieder seinem Besitzer zurückzugeben. (dpa/fbo)