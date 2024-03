HSV-Fans prügeln aufeinander ein – Mann wird ins Gleisbett geschubst

Nach dem 3:0 des HSV gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonntagnachmittag sollen sich Hamburger Fans am S-Bahnhof Stellingen geprügelt haben. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei in das Gleisbett gestoßen, was zur vorübergehenden Einstellung des Zugverkehrs führte.

Laut Bundespolizei gerieten um kurz vor 18 Uhr zunächst zwei HSV-Anhänger (31, 26) in Streit: Sie sollen sich erst beleidigt, dann geschubst und schließlich geschlagen haben. Dann habe sich ein 27-Jähriger eingemischt und den 26-Jährigen zu Boden geschlagen, dort dann gegen den Kopf und Hals des Mannes getreten, sagte ein Sprecher.

Männer lehnen Transport ins Krankenhaus ab

Daraufhin soll sich ein vierter Mann (20) in die Schlägerei eingemischt und den 31-Jährigen ins Gleisbett geschubst haben. „Der ins Gleis Gefallene konnte slebstständig aufstehen und sich wieder auf den Bahnsteig begeben“, so der Sprecher weiter. „Er wurde leicht am Bein verletzt.“

Die Bundespolizei wurde von Zeugen alarmiert, sperrte die S-Bahn-Strecke und schickte mehrere Streifenwagen nach Stellingen. Die Beamten trafen die Beteiligten an und schlichteten die Situation. Keiner der Männer wollte ins Krankenhaus gebracht werden, alle bekamen anschließend einen Platzverweis.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)