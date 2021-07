Hotel-Posse in Hamburg: „Dachten, dass wir auf der Straße schlafen müssen“

Neustadt –

Für Marvin und Nyla sollte es ein entspanntes Wochenende in Hamburg werden. Doch schon am Anfang ihres Kurztrips kam alles ganz anders. Das Hotel, das sie gebucht hatten, ließ sie erst gar nicht rein! „Wir dachten, wir müssen auf der Straße schlafen“, sagt der 18-jährige Düsseldorfer im Gespräch mit der MOPO. Was ist da schiefgelaufen?

Vom 21. bis zum 25. Februar wollte das junge Paar während ihres Urlaubes im „Hanse Clipper Haus“ übernachten, einem Hotel an der Ditmar-Koel-Straße. Doch dann die kurzfristige Nachricht: „Meine Freundin musste dringend zur Kiefer-OP, die Fäden gingen auf.“

Marvin ruft beim Hotel an: „Ist es in Ordnung, wenn wir einen Tag später anreisen?“ Die Stimme am anderen Ende des Hörers bejaht die Frage, auch später bestätigt das Hotel selbst die Version gegenüber der MOPO.

Hamburg: Paar wird vor Hotel abgewiesen, nicht reingelassen

Doch am besagten Abend gegen 20 Uhr steht das Paar vor verschlossener Hoteltür. Kein Problem, dafür gibt es ja den Automaten, in dem die Schlüsselkarten für Spät-Einchecker aufbewahrt werden. „Doch das Ding spuckte nichts aus. Wir riefen die Notrufnummer des Hotels.“

Das könnte Sie auch interessieren: Einmalig in Hamburg: Dieses Hotel hat keine Rezeption – und (so gut wie) kein Personal

Dann wurde es bizarr: Der Mitarbeiter eines externen Sicherheitsdienstes gibt sich wortkarg, später dann offenbar patzig. „Suchen Sie sich was anderes. Das wird nichts“, soll er dem Paar gegenüber gesagt haben. Als Alternative soll er ein anderes Hotel vorgeschlagen haben – oder gleich die Straße. „Er hat uns nicht einmal in die Lobby gelassen, weil wir ja keine Hotelgäste waren. Wir standen in der Kälte, und das über mehrere Stunden“, so Marvin.

Schließlich erreicht das Paar die Hotel-Managerin, die sich auch erst zurückhaltend gegeben haben soll, dann aber hilft: Marvin und Nyla bleiben die Nacht in einem anderen Hotel, die Kosten übernimmt das „Hanse Clipper Haus“, auch das Taxi dorthin. Gegen Mitternacht seien sie endlich im Bett gewesen, sagt Marvin. „Wir schliefen sofort ein.“

Hotel gesteht Fehler – und entschuldigt sich bei den Gästen

Das Hotel zeigt sich auf MOPO-Nachfrage verständnisvoll, sieht seine Fehler sogar ein – und entschuldigt sich. Die fehlende Schlüsselkarte im Automat sei „intern nicht korrekt kommuniziert“ worden. Zu dem Mitarbeiter des externen Sicherheitsdienstes sagt das Management: „Leider und zu unserem Bedauern ist hier nicht mit der erforderlichen Besonnenheit und Professionalität reagiert worden. Wir werden das mit unserem Partner kritisch erörtern.“