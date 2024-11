Schlimmer Crash in Hamburg: Acht Menschen verletzt

In Lohbrügge hat sich am Dienstagabend auf der Bergedorfer Straße in Höhe Heckkatenweg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, es gab mehrere Verletzte. Der Unfallort wurde weitläufig abgesperrt.

Gegen 18 Uhr soll ein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte das Auto mit insgesamt drei Fahrzeugen. Die Airbags mehrerer Wagen lösten bei dem Aufprall aus. Acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, so die Polizei zur MOPO.

Augenzeuge spricht von lebensgefährlichen Verletzungen

Insgesamt sieben Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, zwei von ihren waren schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt im Hamburger Drogen-Milieu: „Die erschießen ihre Gegner einfach“

Die Bergedorfer Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang jetzt untersuchen. Die Ermittlungen dauern an. (zc)