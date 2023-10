Homophober Angriff auf St. Pauli – Polizei sucht Zeugen

Ein 25 Jahre alter Mann ist an der bekannten Kiez-Straße Hamburger Berg (St. Pauli) von einer Gruppe erst beleidigt, dann geschlagen worden – und das wohl nur wegen seiner sexuellen Gesinnung. Der Staatsschutz ermittelt.

Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Donnerstag hielt sich der Mann im Bereich Hamburger Berg auf. Laut Polizei wurde er von mehreren Mitgliedern einer größeren Gruppe angerempelt und anschließend mehrfach homophob beleidigt. Ein Polizeisprecher: „Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 25-Jährige mit Tritten und Schlägen attackiert und verletzt wurde.“ Danach sei die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet.

Opfer erleidet Hautabschürfungen

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Zeugen konnten eine beteiligte Frau näher beschreiben, die Teil der Gruppe gewesen sein soll. Sie sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen, habe zudem blonde schulterlange Haare. Alle anderen Angreifer der Gruppe sollen Männer gewesen sein.

Das Opfer erlitt durch die Attacke unter anderem Hautabschürfungen. „Der Mann konnte jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg selbstständig fortsetzen“, so der Sprecher weiter.

Der Staatsschutz (LKA 73) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen Zeugen: Wer Hinweise auf die Verdächtigen geben könne, werde gebeten, sich zu melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)