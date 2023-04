Gartenlaube in Hamburg brennt: Frau in Klinik, Wohnhaus beschädigt

Bei einem Feuer am Ohrnsweg in Neugraben-Fischbek ist eine Frau am Arm verletzt worden. Sie zog sich Verbrennungen zu, als sie versucht haben soll, die Flammen einer brennenden Gartenlaube zu löschen.

Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr von Anwohnern der Siedlung informiert: Besagte Laube stand vor einem Reihenhaus, das Feuer griff auch auf das Dach einer Terrasse über. Auch das Reihenhaus wurde durch die Hitze beschädigt: Unter anderem zerbarsten mehrere Fenster.

Die Polizei ermittelt nach Lauben-Brand

Die Feuerwehr, mit zahlreichen Kräften im Einsatz, löschte den Brand mit zwei sogenannten C-Rohren. Danach wurde der Bereich für Ermittlungen an die Polizei übergeben. Laut einem Sprecher sei die Ursache noch unklar.

Eine im Haus lebende Frau soll noch versucht haben, das schnell aufsteigende Feuer selbst zu löschen. Dabei erlitt sie Verbrennungen am Arm. Sie kam in ein Krankenhaus. (dg)