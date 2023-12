Höhenretter-Nikolaus macht kleinen UKE-Patienten gute Laune

Da fingen die Augen der kleinen Patienten an zu leuchten: Zum Nikolaustag am Mittwoch haben sich die Höhenretter der Feuerwehr und der Polizei vom Dach des Kinder-UKEs abgeseilt. Verkleidet als Nikolaus und ein Team von Superhelden zeigten sie, was sie draufhaben – um die Kids vom Klinikalltag abzulenken.

Wenn Kinder im Krankenhaus liegen, geht es ihnen nicht nur gesundheitlich schlecht – sie können oft nur wenig oder gar keinen Besuch empfangen. Umso schöner, wenn plötzlich der Nikolaus persönlich zusammen mit einer Truppe Superhelden vorbeikommt.

Höhenretter in Hamburg besuchen UKE zum Nikolaustag

Verkleidet mit Bart und rotem Mantel sowie als Batman, Robin und Spider-Man seilten sich die Höhenretter vor der Fassade der Kinder-Abteilung des UKEs ab. Sie schlugen Salti und ließen sich kopfüber hängen, während ihr Publikum staunend hinter den Fenstern stand.

Verkleidet als Nikolaus oder Superhelden: Die Aktion ließ die Kinder den Krankenhausalltag für einen Moment vergessen.

Der Nikolaus ließ sich auch in einem Schlitten abseilen und winkte den jungen Patienten zu. Zum Schluss gingen die Einsatzkräfte noch auf die Stationen und verteilten kleine Geschenke.

Die Aktion sorgt schon seit Jahren immer am 6. Dezember für gute Laune im Klinikalltag. Außer in Hamburg sind Höhenretter-Teams auch in Dutzenden weiteren Städten im Nikolaus-Einsatz. (mp)