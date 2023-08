Hitlergruß und rechte Parolen: Polizei sucht Bus-Fahrgast – Staatsschutz ermittelt

Ein Mann soll in einem Bus der Linie 191 mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt und dabei rechte Parolen skandiert haben. Der Staatsschutz der Polizei (LKA 73) ermittelt – und sucht Zeugen.

Gegen 7.45 Uhr am Dienstagmorgen soll es im Bus auf Höhe der Haltestelle Sellhopsweg (Stellingen) zu dem Vorfall gekommen sein. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei.

Hitlergruß im Bus: Fahndung ohne Erfolg

Der Mann habe mehrfach seinen rechten Arm gehoben, so der Zeuge weiter. Den Hitlergruß habe er mit entsprechenden Parolen untermauert.

An der Haltestelle Bindfeldweg stieg der Mann – etwa 40 Jahre alt, leicht sonnengebräunte Haut, Brille, blaue Jeans, schwarzer Pulli, maskiert mit schwarzer Skimaske – aus. Eine Fahndung führte nicht zur Identifizierung des Mannes.

Zeugen, die die Situation ebenfalls beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich zu melden“, so ein Polizeisprecher. Insbesondere suchen die Ermittler solche Zeugen, die den Täter im unmaskierten Zustand, also mutmaßlich vor dem Einsteigen in den Bus, gesehen haben. Entsprechendes an Tel. 040 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)