Endlich wieder da: Kinder-Spaßtag bei Polizei und Feuerwehr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause veranstalten Polizei und Feuerwehr am kommenden Dienstag wieder den„Kinder-Hit-Tag“ auf dem Gelände des Polizeipräsidiums. Die Veranstaltung ist bei den kleinen Besuchern sehr beliebt und war in den Jahren zuvor immer gut besucht.

Einen Polizeihubschrauber mal ganz nah zu sehen, in einem Streifenwagen mal am Lenkrad sitzen und das Blaulicht einschalten, mit der Feuerwehr-Drehleiter in die Höhe fahren oder ein kleines Feuer mit einem echten Löschrohr bekämpfen – all dies war in den vergangenen Sommern auf dem Gelände der Polizei an der Carl-Cohn-Straße 39 (Alsterdorf) für Kinder und Jugendliche möglich.

Das Polizeigelände öffnet am 16. August um 11 Uhr seine Pforten. Der Eintritt ist frei.

Spiel und Spaß bei der Polizei und Feuerwehr

Dann kam Corona und ließ dieses Event zwei Jahre ausfallen. Am 16. August dieses Jahres geht es wieder los. Ab 10 Uhr öffnen sich die Pforten für Kinder und ihre Eltern, Ende der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Auch das Polizeimuseum öffnet an diesem Tag mit freiem Eintritt für alle (ab 11 Uhr).

Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Der Erlös des Verkaufs kommt in diesem Jahr der Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke zugute. Die Scheckübergabe findet um 12.45 Uhr statt.