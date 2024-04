Herzinfarkt auf der Elbe – aufwändige Rettung von Bord eines Schleppers

Ein Arbeiter hat am Mittwoch im Maschinenraum eines Schleppers in Billbrook vermutlich einen Herzinfarkt erlitten. Zur Rettung des Mannes musste die Feuerwehr mit Drehleiter und Trage zur Kaimauer ausrücken.

Der Notfall ereignete sich gegen 12.25 Uhr an Bord des Schleppers „Schleppko 16“, der am Anleger des Kraftwerks Tiefstack festgemacht hatte. Dies bestätigten Polizei und Feuerwehr der MOPO. Zwischen Schlepper und Kaimauer lagen nach Angaben von Reportern vor Ort zwei Schuten, über die sich der Erkrankte gerade noch zum Anleger bewegen konnte.

Dort angekommen, musste ihn die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter, an dessen ausgefahrenem Ende eine Trage befestigt war, an der Kaimauer hochziehen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Nähere Angaben zu Alter und Zustand des Mannes liegen bislang nicht vor. (abu)