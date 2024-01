Lebensgefährliche Messer-Attacke: Foto-Fahndung nach mutmaßlichen Tätern

Die Tat liegt fast zwei Jahre zurück, der Fall ist aber noch nicht aufgeklärt: Die Polizei hat am Dienstag Fotos von Männern veröffentlicht, die auf St. Pauli einen Mann (31) mit Messerstichen lebensgefährlich verletzten. Der 31-Jährige wollte offenbar nur helfen.

Es ist der frühe Sonntagmorgen am 15. Mai 2022 um kurz nach 5 Uhr: An der Talstraße sollen vier Männer einen 21-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Die Täter prügeln auf ihr Opfer ein, es wird dabei schwer verletzt.

Das haben die Gesuchten gemeinsam

Ein 31-Jähriger wird auf die Situation aufmerksam, will helfen und dazwischen gehen. Der Fokus der Täter schwenkt um – sie greifen laut Polizei den Helfer an, verletzen diesen mit diversen Messerstichen. Die Räuber flüchten mit einem erbeuteten Handy in unbekannte Richtung. Die Opfer kommen in Kliniken, müssen teils notoperiert werden.

Die Mordkommission wertete Videomaterial und Fotos aus, vernahm mehrere Zeugen. Nun haben die Ermittler beim zuständigen Gericht den Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erwirkt: Die Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und alle einen dunklen Vollbart und weiße Turnschuhe getragen haben, einige sind tätowiert. Laut Polizei sprachen sie dazu mutmaßlich Arabisch.

„Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich zu melden“, so ein Sprecher der Polizei. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)