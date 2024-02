Havarie im Hamburger Hafen: 80 Meter langes Frachtschiff sinkt

Großeinsatz der Feuerwehr in Wilhelmsburg: Am Kalikai ist am frühen Dienstagmorgen ein Binnenschiff gesunken. Der Frachter hatte Kaliumchlorid geladen.

Die Feuerwehr wurde um 5.20 Uhr zum Kalikai an der Straße Blumensand gerufen. Dort war ein mit 3.500 Litern Diesel und 1.400 Tonnen Kaliumchlorid beladener Frachter in gefährliche Schräglage geraten.

Rund 40 Retter im Hafen im Einsatz

Das Sinken des Binnenschiffs um kurz nach 6 Uhr konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. Laut Feuerwehr besteht inzwischen aber keine akute Gefahr mehr für die Umwelt. Die Unglücksstelle wurde weiträumig mit Ölsperren abgesichert, weder Diesel noch die Ladung des Schiffs seien ausgetreten, so ein Feuerwehrsprecher.

Kaliumchlorid wird unter anderem bei der Herstellung von Medikamenten verwendet und ist kein Gefahrstoff. Der Schiffsdiesel soll bei Niedrigwasser von einer Fachfirma abgepumpt werden.