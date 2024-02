BMW bei Unfall auf A23 zerfetzt – Fahrer in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 23 nahe Pinneberg ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Ersthelfer unterstützten die Feuerwehr bei ihrer Arbeit.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Montagabend. Um 20.42 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Einsatz auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg Nord gerufen. Der Fahrer eines grauen BMW war an jenem Abend in südlicher Richtung unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam. Der BMW überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen.

Pinneberg: Schwerer Unfall auf der A23

Laut Angaben der Feuerwehr bot sich den Einsatzkräften an der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung: Durch die Wucht des Unfalls wurden der Motorblock und die Fahrertür aus dem Wagen herausgerissen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer mit einem Pulverlöscher bereits ein Feuer am Fahrzeug gelöscht.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Radlader-Unfall: Gutachter will neue Untersuchung vorlegen

Der Verletzte wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei hat einen Sachverständigen hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. (dpa/mp)