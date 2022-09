Hamburger Hauptbahnhof: S-Bahn-Sperrungen nach Feuer im Gleisbereich

Als wären Pendler aus dem Süden wegen des Chaos‘ an den Elbbrücken nicht schon genügend gebeutelt, ist es am Donnerstagmorgen zu einer weiteren Sperrung gekommen: Am Hamburger Hauptbahnhof kam es zu einem Feuer im Gleisbereich.

Der Brand sei gegen 6.20 Uhr gesichtet worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage sagte. Auf Höhe Ferdinandstor habe eine Schwelle an einer Weiche gebrannt. „Der S-Bahnverkehr in Richtung Norden musste darauf großräumig unterbrochen werden.“

Hamburg Hauptbahnhof: Sperrungen nach Feuer im Gleisbereich

Betroffen davon: die Linien S1, S21, S3, S11 und S31. „Wenn möglich, bitte auf die U-Bahn ausweichen“, twitterte die Bahn.

Die Feuerwehr entsandte mehrere Einsatzwagen und Kräfte zum Hauptbahnhof, auch Streifenwagen parkten vor den Eingängen. Das Feuer war schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Um kurz nach 7 Uhr dann Erleichterung bei Pendlern: Die Sperrung wurde aufgehoben, Bahnen fuhren größtenteils wieder. Aber: „Es kann zu Folgeverspätungen kommen“, so ein neuer Bahn-Tweet.

Und die Ursache des Feuers? Noch unklar. Die Bundespolizei, in diesem Fall zuständig für das entsprechende Gleis, hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)