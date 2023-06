Hauptbahnhof: Mann bettelt „aggressiv“ – nun sitzt er im Gefängnis

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Hamburger Hauptbahnhof von Bundespolizisten verhaftet worden: Er soll am Sonntagabend Bahnreisende „in einer aggressiven Art und Weise“ angebettelt haben. Bei der Kontrolle seiner Personalien stießen die Beamten dann auf einen Haftbefehl.

Er soll von den Reisenden gar nicht abgelassen, immer wieder gebettelt haben. Ein Reisender informierte daraufhin die Bundespolizei.

Staatsanwaltschaft suchte nach ihm

„Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte der Mann uneinsichtig und gab an, weiterhin auf dem Südsteg betteln zu wollen“, so Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin wurde der 33-Jährige überprüft. Dabei kam dann heraus: Seit Mai wurde der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizeikontrolle auf dem Kiez: „Man, die Pulle hab‘ ich mir doch grad gekauft“

Der Mann ist demnach dringend tatverdächtig, gemeinschaftlich und gewerbsmäßig in Büroräume eingebrochen zu sein und dort Elektroware wie PCs geklaut zu haben. Der 33-Jährige kam zunächst in Handschellen mit zur Wache, später dann in eine Haftanstalt. (dg)