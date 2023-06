Hauptbahnhof: Mann bedroht und schlägt Bahnmitarbeiter

Er fiel erst wegen Sachbeschädigung auf, doch im weiteren Verlauf soll er auch handgreiflich gegenüber Menschen geworden sein: Laut Bundespolizei hat ein Mann (39) am Freitagabend einen Bahnmitarbeiter bedroht und geschlagen. Auch gegenüber den Beamten soll er sich „hoch aggressiv“ verhalten haben.

Mitarbeiter des DB-Sicherheitsdienstes sprachen den 39-Jährigen gegen 20 Uhr an, nachdem dieser gegen einen Stromverteiler getreten hatte und diesen dadurch beschädigte. Der Mann soll die Mitarbeiter „lautstark und auf übelste Weise beleidigt“ haben, sagte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Mann leistet „erheblichen Widerstand“

Einem Mitarbeiter soll er gar damit gedroht haben, ihn umzubringen. „Anschließend trat der Verdächtige auf ihn ein“, so Carstens weiter. Bis zum Eintreffen der Bundespolizisten wurde der Mann fixiert. Auch gegenüber den Beamten soll er erheblichen Widerstand geleistet haben, habe getreten und geschlagen.

Der 39-Jährige kam gefesselt zur Wache. Carstens: „Auch in der Zelle verhielt er sich äußerst renitent, so dass ihm neben den Hand- auch noch Fußfesseln angelegt werden mussten.“ Ein Drogen- und Alkoholtest schlug jedoch nicht an, die Ergebnisse waren negativ. Das Motiv des Mannes ist unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Eine kleine Änderung – Zehntausende erwischt’s: Dieser Blitzer bricht alle Rekorde

Gegen den 39-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (dg)