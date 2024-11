Eskaliert der Drogenkrieg? Trifft es bald auch Unbeteiligte? Und warum rüsten die Täter überhaupt so auf? Jan Reinecke, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Hamburg, erklärt in einem MOPO-Interview die Lage und warum die Polizei jetzt dringend handeln muss.

Immer wieder wird geschossen. Ist das Zufall – oder steckt der Drogenkrieg dahinter?

In vielen Fällen kann man noch keine konkrete Einschätzung darüber treffen.