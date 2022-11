Mitten am Tag in Hamburg: Mann auf Marktplatz niedergestochen

Blutiger Vorfall in Harburg: Ein Mann ist am helllichten Tage niedergestochen worden – vom mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur.

Gegen 11.05 Uhr ging das Opfer laut Polizei mit einer Frau die Straße „Sand“ in Richtung Harburger Marktplatz entlang. Hier soll ein bärtiger Mann unvermittelt auf den 27-Jährigen zugegangen und auf ihn eingestochen haben. Nach MOPO-Informationen erlitt das Opfer auch einen Stich in den Kopf. Nachdem es vom Notarzt versorgt wurde, kam es mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Polizei ermittelt, ob Opfer und Täter sich kannten

Sieben Streifenwagen und der Polizeihubschrauber „Libele“ fahndeten vergeblich nach dem Täter, der zu Fuß in Richtung Schloßmühlendamm / Buxtehuder Straße flüchtete. Laut eines Polizeisprechers wird ermittelt, ob Opfer und Täter sich kannten – ebenso die Hintergründe, die zur Tat führten.

Die Mordkommission hat den Fall übernommen. Der Täter ist ca. 1,60 Meter groß mit kräftiger Statur und Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen sowie eine helle Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (040) 428656789 zu melden. (elu/ruega)