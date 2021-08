Die Hamburger Polizei ist einem mutmaßlichen Dealer-Duo auf die Schliche gekommen. Gemeinsam sollen die Männer mit 129 Kilogramm Marihuana gehandelt haben.

Zwei 39 und 43 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, gemeinsam mit einer großen Menge Drogen gehandelt zu haben. Um exakt 129 Kilogramm Marihuana gehe es, teilte die Hamburger Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte es insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse für die Privat- und Geschäftsadressen des Duos gegeben.

Handelten Hamburger mit 129 Kilogramm Marihuana?

Den 43-Jährigen trafen die Beamten des LKA 6, das für organisierte Kriminalität zuständig ist, in dessen Wohnung in Hamburg-Wandsbek an, seinen jüngeren Kollegen in dessen Wohnung in Dulsberg. Beide Männer wurden festgenommen. Zudem stellten die Ermittler die Mobiltelefone der Männer sowie eine vierstellige Bargeldsumme sicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Haus in Flammen: Großeinsatz mit 100 Rettungskräften im Norden

Ein Gericht erließ Arrestbeschlüsse von jeweils mehr als 500.000 Euro gegen die mutmaßlichen Marihuana-Händler. Die Polizei ermittelt weiter. (mp)