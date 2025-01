Hamburger Polizei kontrolliert Hunderte Bahn-Fahrgäste – und wird fündig

Am Mittwoch haben Beamte der Polizei Hamburg und der Bundespolizei das neue Waffenverbot im HVV kontrolliert. Dabei wurden mehrere Messer und Pfefferspray beschlagnahmt – und auch ein Drogendealer ging den Polizisten ins Netz.

Die Kontrollen fanden laut der Polizei Hamburg am Bahnhof Jungfernstieg statt. Dabei überprüften die Einsatzkräfte 209 Menschen – acht Messer und fünf Reizstoffsprühgeräte wurden sichergestellt.

Hamburg: Polizei kontrolliert hunderte Fahrgäste auf Waffen

Einen 23-jährigen Mann griff die Polizei mit einem verbotenen Messer, rund 50 Gramm Cannabis, fünf Verkaufseinheiten Kokain, verschreibungspflichtigen Tabletten und mehr als 4500 Euro Bargeld auf.

Die Polizei beschlagnahmte das Messer, die Ware und das Geld und leitete ein Strafverfahren ein. Während der Kontrollen wurden zwei weitere Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts und dem Missbrauch von Notrufeinrichtungen eingeleitet.

Schon am Montag hatte die Polizei Fahrgäste am U-Bahnhof Billstedt kontrolliert. Hamburg hatte im Dezember als erstes Bundesland ein Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr erlassen. Auch in den Bahnhofsbereichen am Jungfernstieg und am Hauptbahnhof gilt das Verbot. (doe)