Kontrollen an berüchtigten Bahnhöfen – Polizei wird fündig

Seit Mitte Dezember gilt in Hamburgs ÖPNV ein Waffenverbot. Am Montag hat die Polizei in Billstedt kontrolliert, ob dies auch eingehalten wurde. Schwerpunkte des Einsatzes waren die U-Bahnhöfe Billstedt und Mümmelmannsberg.

Rund 50 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, insgesamt kontrollierten sie 249 Fahrgäste. Bei einem Jugendlichen wurde ein verbotenes Messer entdeckt, es wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. 25 weitere Verfahren wurden eingeleitet, unter anderem wegen Schwarzfahrens und illegalen Aufenthalts.

Das könnte Sie auch interessieren: HVV-Waffenverbot: Alle Regeln (und Ausnahmen) im Überblick

Die Polizei führte auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, um über das neue Waffenverbot aufzuklären und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Parallel dazu führten Beschäftigte der Hochbahnwache Fahrkartenkontrollen durch. Die Polizei kündigte an, zukünftig weitere Schwerpunkteinsätze durchzuführen. (mp)