13 Verletzte bei Bus-Unfällen in Hamburg

Mitten in der Hamburger City hat ein Bus am Dienstagmittag eine Vollbremsung hingelegt. Sechs Menschen wurden leicht verletzt – darunter auch zwei Kleinkinder. Auch in Eppendorf gab es am Nachmittag einen Unfall mit Beteiligung eines Busses.

Um 14.36 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Dammtorstraße/ Ecke Stephansplatz (Neustadt) gerufen, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte. Derzeit liegen noch keine Informationen vor, warum es zu der Vollbremsung kam.

Sechs Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt – darunter zwei kleine Kinder, die vorsorglich ins UKE gebracht worden sind. Alle anderen Verletzten konnten vor Ort behandelt werden.

Sieben Verletzte bei Bus-Unfall in Eppendorf

Auch in Eppendorf ist am Dienstagnachmittag ein Bus in einen Unfall verwickelt worden. Gegen 16.30 kollidierten ein Auto und ein Bus der Linie 25 auf der Ludolfstraße, wie ein Sprecher des Lagedienstes sagte.

Sieben Menschen wurden dabei verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Sechs von ihnen wurden leicht verletzt, eine Person zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Die Unfallursache war am späten Nachmittag noch unklar. Auf der Ludolfstraße bildete sich in Folge des Unfalls zeitweise ein erheblicher Stau. (elu/fbo)