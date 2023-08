Drei Meter in die Tiefe: Junger Mann stürzt in Hamburg vom Balkon

Unglück in Hamburg-Wilstorf: Ein junger Mann ist drei Meter vom Balkon gefallen. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Um 7.47 Uhr am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte in die Straße Reeseberg alarmiert, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO.

Verletzungen an Lendenwirbel und Bein: Junger Mann von Balkon gestürzt

Der junge Mann sei drei Meter vom Balkon in die Tiefe gestürzt, so der Sprecher weiter. Er verletzte sich an den Lendenwirbel und am linken Bein.

Das könnte Sie auch interessieren: 40-Meter-Silo im Norden brennt: Bahnstrecke dicht – Evakuierung!

Ein Notarzt war vor Ort und behandelte den Mann. Er wurde ins Krankenhaus Harburg gebracht. Zurzeit liegen keine Informationen vor, warum der Mann vom Balkon stürzte. (elu)