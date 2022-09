54-Jähriger in Hamburg von Lastwagen überrollt – tot

Schrecklicher Arbeitsunfall in Wilhelmsburg: Ein 54-Jähriger ist am am frühen Dienstagmorgen von einem Lastwagen überrollt worden. Er war sofort tot.

Gegen 4.06 Uhr ereignete sich der tragische Unfall auf einem Betriebsgelände in der Straße Auf der Hohen Schaar. Nach Polizeiangaben trat der 54-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen vor das Fahrzeug und wurde von einem der Räder erfasst.

Der Mann starb sofort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (abu)