In Hamburg: Pkw gerät unter Lkw – Autofahrer hatte Riesenglück

Ein Autofahrer hatte am Dienstagmorgen in Othmarschen offenbar gleich mehrere Schutzengel an Bord. Ein Lkw hatte auf der Straße gewendet und dabei einen neben ihm fahrenden Passat übersehen. Der Wagen bohrte sich unter den Lkw.

Laut eines Polizeisprechers geschah der Unfall gegen 8.30 Uhr auf der Behringstraße. Hier sei ein 71-Jähriger in einem Klein-Lkw stadteinwärts unterwegs gewesen. In Höhe der Paul-Ehrlich-Straße setzte der Lkw-Fahrer dann offenbar plötzlich zu einen waghalsigen Wendemanöver über die vierspurige Straße an.

Dabei soll er einen links neben ihm fahrenden Passat übersehen haben. Dessen Fahrer (36) hatte keine Chance zu bremsen. Sein Wagen bohrte sich bis zur Fahrgastzelle unter den Lastwagen. Wie durch ein Wunder blieb der Passat-Fahrer bei dem Unfall unverletzt und konnte selbst aus dem Wagen aussteigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.