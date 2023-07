Hamburg: Mann droht, jemanden zu erschießen – Spezialeinheit rückt aus

Große Aufregung am Horner Kreisel: Ein Mann hat am Dienstag gedroht, jemand anderen zu erschießen. Die Polizei rückte mit einer Spezialeinheit aus.

Gegen 16 Uhr rief ein 51-Jähriger im Asklepios-Krankenhaus Wandsbek an und sagte, er sei kurz davor, jemanden zu erschießen. Das sagte ein Polizei-Sprecher der MOPO.

Hamburg: Mann droht, jemanden zu erschießen – USE rückt aus

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der USE – der „Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen“ – rückten aus und fuhren zum Chapeaurougeweg am Horner Kreisel. Vor Ort stellte sich heraus, dass niemand in Gefahr war.

Die Polizei nahm den bereits in der Vergangenheit mehrfach auffällig gewordenen Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Dort wird er von einem Amtsarzt untersucht. (elu)