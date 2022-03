Hamburg: Streit in Unterkunft eskaliert – Mann mit Messer schwer verletzt

Messer-Delikt in Lokstedt: Am frühen Dienstagmorgen ist ein Streit zwischen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft völlig eskaliert. Zwei Männer wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf MOPO-Nachfrage. Demnach seien die Beamten gegen 4.20 Uhr in den Alma-Ohlmann-Weg gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25 Jahre alter Mann vor den zwei Bekannten mit einem Messer herumgefuchtelt haben.

Messer-Attacke: Bewohner in Flüchtlingsunterkunft verletzt zwei Bekannte

Dabei sei ein 27-Jähriger schwer verletzt worden, der Mann kam mit Schnittverletzungen an der Hand und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, so ein Sprecher zur MOPO. Ein 22-Jähriger wurde ebenfalls wegen leichter Verletzungen medizinisch behandelt.

Lesen Sie auch: Autofahrer steuert zweimal auf Polizisten zu – fünf Verletzte

Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen und soll nun von einem Amtsarzt untersucht werden. Warum die Männer in Streit geraten waren, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.