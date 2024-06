Streit in Hamburg eskaliert: Mann mit Messer im Rücken verletzt – SEK im Einsatz

In Wilhelmsburg ist ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert: Auf eine Person wurde mit einem Messer eingestochen. Das SEK nahm einen Tatverdächtigen fest.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr in die Neuhöfer Straße am Veringkanal alarmiert. Die Beamten trafen vor Ort auf einen Mann, der mit einem Messer am Rücken verletzt wurde. Was genau geschah, ist unklar – das liegt unter anderem daran, dass der Verletzte nicht mit der Polizei kooperiert und schweigt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatort in Wilhelmsburg: Am Veringkanal eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen. Blaulicht-News Der Tatort in Wilhelmsburg: Am Veringkanal eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen.

Die Polizei fahndete nach Beteiligten – dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Ermittler konnten schließlich die Wohnadresse eines Tatverdächtigen in der Fährstraße (ebenfalls Wilhelmsburg) ausfindig machen. Der Mann wurde vom SEK festgenommen und auf eine Wache gebracht. (elu)