Großeinsatz in Hamburg: Batterie-Brand in Halle für Gefahrenstoffe

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle für Gefahrenstoffen in Hamburg Steinwerder. Bei dem Großeinsatz waren 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Gegen 4.30 Uhr wurde eine Brandmeldeanlage in einer Lagerhalle für Gefahrenstoffe im Ellerholzweg in Steinwerder ausgelöst. Die Feuerwehr Wilhelmsburg rückte daraufhin mit einem Löschzug an. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung.

Brennende Palette in Lagerhalle für Gefahrenstoffe löst Großeinsatz aus

Da in der Halle unterschiedliche Gefahrenstoffe untergebracht wurden, kamen Kräfte der Technik- und Umweltschutzwache zum Einsatzort. Nach Informationen der Polizei hatten Altbatterien gebrannt, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Messungen in der Umgebung ergaben, dass keine Schadstoffe in der Luft nachweisbar waren.

Es sei anzunehmen, dass sich die Batterien selbst entzündet haben, so die Polizei zu MOPO. Am sechsstündigen Einsatz waren 70 Einsatzkräfte beteiligt. (elu)