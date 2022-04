Hamburg: Schüler (11) von Autofahrerin erfasst – Krankenhaus

Ein elf Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen an der Straße Am Friedhof (Rahlstedt) von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, habe sich das Kind auf einem Klassenausflug befunden. Er und seine Mitschüler waren unterwegs in Richtung Poggfreedweg.

Hamburg: Schüler (11) tritt auf Straße und wird von Auto erfasst

„Eine VW-Fahrerin wurde auf die Klasse aufmerksam und reduzierte vorsorglich ihre Geschwindigkeit“, sagte ein Polizeisprecher. „Unerwartet betrat der Junge aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit dem langsam vorbeifahrenden VW.“

Der Junge soll sich dabei eine Knöchelfraktur zugezogen haben und kam in ein nahes Krankenhaus. „Dort wurde er stationär aufgenommen“, so der Sprecher weiter.

Die VW-Fahrerin (68) wurde von den Polizisten befragt, durfte später ihre Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst Ost (VD3). (dg)