Um Alkohol zu kaufen: Mann parkt direkt in Hamburger Bahnhof!

„Da staunten die Beamten nicht schlecht“, sagt Thomas Hippler, Sprecher der Bundespolizei. Was er meint: Am Donnerstagmorgen sahen seine Kollegen einen mit laufendem Motor abgestellten Audi – mitten im Bahnhof Altona.

Der Kombi war vor einem Supermarkt geparkt worden, Reisende liefen an ihm zu ihren Zügen vorbei. Aus dem Audi soll laute Musik zu hören gewesen sein, die Lautstärke auf Anschlag, die Fahrertür weit geöffnet.

Hamburg: Für Alkohol mitten im Bahnhof geparkt

Kurz darauf kam der Besitzer wieder: Ein 31-Jähriger, der in der Hand eine Weinflasche hielt, die er sich just aus dem Supermarkt besorgt hatte. „Er wollte in sein Fahrzeug steigen“, so Hippler.

Die Beamten hinderten ihn daran. „Sie boten ihm stattdessen einen Atemalkoholtest an, dessen Wert 1,14 Promille ergab.“ Ein Amtsarzt nahm dem Mann daraufhin Blut ab.

Die Bundespolizei informierte die für Verkehrsstraftaten zuständige Hamburger Landespolizei. Die Beamten übernahmen die Arbeit am Tatort.

Hippler: „Es ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige zukünftig seine Einkäufe für einen gewissen Zeitraum auch außerhalb eines Bahnhofsgebäudes nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug durchführen darf.“ Wie der Mann mit dem Audi in den Bahnhof gelangte, ist noch unbekannt. (dg)