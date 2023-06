Hamburg: Roller brennt in Hinterhof – Fassade stark beschädigt

Im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Winsener Straße (Harburg) ist am Samstagabend ein Roller in Flammen aufgegangen. Das Feuer beschädigte auch die Fassade des Gebäudes.

Von dem Roller blieb nicht mehr viel übrig, er wurde komplett zerstört und glich nur noch einem Haufen Schrott. Die Flammen und der schwarze Rauch zogen in Richtung des Wohnhauses, neben dem der Roller abgestellt war. Die Fassade wurde mit Ruß bedeckt, in den unteren Geschossen wurde sie teils durch die Hitze und das Feuer stark beschädigt.

Brand in Hamburg-Harburg: Verletzte ins Krankenhaus

Die Bewohner hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus bereits verlassen. Der Inhaber eines Geschäfts im Erdgeschoss fing an, die Flammen mit einem kleinen Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Kräfte übernahmen, konnten so ein komplettes Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern.

Der Großteil der Bewohner blieb unverletzt. Eine Frau wurde jedoch mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung von den Sanitätern behandelt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung sowie die Dämmung der Hausfassade auf mögliche Glutnester. Eine Stunde nach Einsatzbeginn rückten die Kräfte wieder ab.

Daraufhin übernahm die Polizei, die während der Löscharbeiten die Winsener Straße stadteinwärts sperren ließ, die Arbeit am Tatort. Warum der Roller in Flammen aufging, ist noch unklar. Die Beamten prüfen aber den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. (dg)