Oldtimer fängt in Garage Feuer – dann greifen die Flammen auf Haus über

Im Stadtteil Reitbrook im Hamburger Süden war die Feuerwehr am Samstag fast drei Stunden lang im Einsatz: In einer Garage war ein Auto in Flammen aufgegangen.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 13 Uhr alarmiert. In der Straße Reitbrooker Hinterdeich brannte ein Oldtimer in einer Garage – laut Polizei löste vermutlich ein technischer Defekt das Feuer aus. Die Flammen griffen auf das Einfamilienhaus über.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Halloween-Eskalation in Harburg: So soll es an Silvester ruhig bleiben

Dort musste die Feuerwehr Teile des Daches abgetragen – die Löscharbeiten konnten nach knapp drei Stunden vorerst beendet werden, es steht aber noch eine endgültige Kontrolle aus. Es wurde bei dem Brand niemand verletzt. (elu)