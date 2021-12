Nach einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Hamburg sind mehrere Beamte vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hatten Kontakt mit einer extrem giftigen, verbotenen Chemikalie.

Die Beamten wurden am Sonntagnachmittag zu einem Rettungseinsatz am Ludwig-Rosenberg-Ring in Bergedorf gerufen, bestätigte der Polizei-Lagedienst am Abend gegenüber der MOPO. Dabei kamen mehrere Einsatzkräfte in Kontakt mit einer extrem toxischen Chemikalie: einem in Deutschland seit vielen Jahren verbotenen Insektizid.

Hamburg: Polizisten und Feuerwehrleute nach Einsatz im Krankenhaus

Mehrere Polizist:innen und Feuerwehrleute kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Zahl der betroffenen Beamten machte der Lagedienst am Abend zunächst keine Angabe.

Reporter vor Ort berichten, dass zwischen sechs und zehn Einsatzkräfte Kontakt mit dem gefährlichen Stoff hatten. Sie sollen zunächst keine Vergiftungserscheinungen gezeigt haben. (due)