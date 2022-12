Unliebsamer Besuch im UCI-Kino Mundsburg. Dort trieb am Samstagabend eine Bande ihr Unwesen und bestahl ahnungslose Kinobesucher. Als einer der Bestohlenen die Tat bemerkte und Alarm schlug, gingen die Täter stiften. Einer kam jedoch nicht weit.

Die Kinosäle im UCI Kino an der Hamburger Straße waren zwischen 17 und 20 Uhr gut besucht. Viele Filmfans entledigten sich ihrer warmen Winterjacken, fläzten sich in die Sessel und sahen sich die Vorführungen an. Keiner von ihnen rechnete damit, dass eine Bande von Saal zu Saal auf Beutezug ging. Schließlich bemerkte ein Kinogast die Täter und schlug Alarm. Die Täter waren zuvor durch einen Notausgang in das Kino eingedrungen.

Täter setzen Pfefferspray ein

Die Diebesbande ergriff daraufhin die Flucht. Als Kino-Besucher die Täter festhalten wollten, setzten die sich mit Pfefferspray zur Wehr. Mehrere Streifenwagen rückten an. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten einen Tatverdächtigen (20) festnehmen. Er hat eine Gehbehinderung und war deshalb nicht so schnell wie seine Komplizen. Bei ihm wurden mehrere Handys und Bargeld sowie ein Teleskopschlagstock gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Acht Taten in 44 Minuten – Taschendiebe klaue im Akkord

Eines der Smartphones, das man bei dem Verhafteten fand, konnte einem Kinobesucher zugeordnet werden. Die Zahl betroffener Kinobesucher stand zunächst noch nicht fest, da zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes mehrere Vorstellungen noch nicht beendet waren. Kinobesucher, die noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich unter Tel. 428 65 67 89 zu melden.