Er floh zwei Mal ohne Beute: Polizei sucht Tankstellenräuber

Gleich zwei Mal soll ein Mann versucht haben, eine Tankstelle in Rahlstedt auszurauben – beide Male scheiterte er. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihm.

Am 2. Januar kam der Mann mit seinem Fahrrad zur „Nordoel“-Tankstelle an der Meiendorfer Straße gefahren und bedrohte den 25-jährigen Verkäufer mit einer Schusswaffe. Als dieser kein Geld herausgab, flüchtete der Mann ohne Beute mit seinem Fahrrad in Richtung Ahrensburg.

Dieselbe Tankstelle war bereits am 28. Dezember vergangenen Jahres Ziel eines Räubers – aber auch dieses Mal floh der Täter ohne Beute. Auch für diesen versuchten Überfall soll der Mann verantwortlich sein.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann und beschreibt ihn wie folgt. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß sein und eine „sehr schlanke Figur“ haben. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben und war bei der ersten Tat mit einem hellblauen und bei der zweiten Tat mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter (040) 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (elu)