Dramatischer Einsatz in Hamburg: Wohnung brennt – Frau atmet giftigen Rauch ein

Feuer-Alarm in Rahlstedt: Polizei und Feuerwehr haben am Dienstagabend eine Frau aus ihrer völlig verrauchten Wohnung gerettet. Über eine Drehleiter konnten die Beamten sie vom Balkon im zweiten Stock holen. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 21.19 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Boizenburger Weg gerufen. Rauch drang aus einer Wohnung im zweiten Stock. Die Beamten verschafften sich Zutritt und fanden eine Frau vor, die offensichtlich schon viel giftigen Rauch eingeatmet hatte.

Rahlstedt: Frau mit Drehleiter von Balkon gerettet

Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um eine Seniorin mit dem Geburtsjahr 1937, die Polizei konnte dies zunächst nicht bestätigen. Den Beamten gelang es, die Frau auf den Balkon zu bringen, von wo aus sie mit einer Drehleiter heruntergeholt werden konnte.

Anschließend wurde sie mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Was in der Wohnung gebrannt hatte und warum, dazu ermittelt derzeit die Polizei. (abu)