Feuer in Hochhaus: Sieben Wohnungen unbewohnbar

Einsatz für die Feuerwehr in Bergedorf: Im sechsten Stock eines Hochhauses stand am Mittwochnachmittag eine Wohnung in Brand. Ein Baustatiker erklärte einen Teil der Wohnungen anschließend für unbewohnbar.

Die Rettungskräfte wurden laut Polizei um 16.23 Uhr alarmiert. Als sie an dem Gebäude am Ladenbeker Furtweg ankamen, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung in einem der oberen Geschosse. Außerdem entwickelte sich starker Rauch.

Feuer brach in zugemüllter Wohnung aus

Laut eines Reporters vor Ort war die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, stark zugemüllt. Die Bewohnerin hatte noch versucht, den Brand selbst zu löschen und kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Außerdem hatte sie Verbrennungen erlitten. Nach drei Stunden waren die letzten Glutnester gelöscht.

Aufgrund einer durch den Brand erzeugten Rissbildung wurde die Brandwohnung von einem Baustatiker untersucht, der insgesamt sieben Wohnungen in dem Gebäude für unbewohnbar erklärte. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. (paul)