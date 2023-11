Aus Psychiatrie in Hamburg verschwunden: Polizei findet 28-Jährigen

Seit Freitagnachmittag war Juozas V. vermisst worden: Nun wurde der 28-Jährige gefunden.

Vor seinem Verschinden war V. in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses an der Süntelstraße (Schnelsen) untergebracht. Dort verschwand er am Freitag gegen 17.30 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann fällt Frau an und vergeht sich an ihr – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen dann Entwarnung: Der 28-Jährige wurde von Einsatzkräften der Bundespolizei Osnabrück

angetroffen und wieder in einem Krankenhaus untergebracht. (mp)