Bei Hamburger Schule: Müllcontainer in Flammen

Brand an der Gretel-Bergmann-Schule in Neuallermöhe: Am Donnerstagabend stand dort ein Container in Flammen.

Um kurz nach 22 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu der Schule in der Margit-Zinke-Straße gerufen worden: Ein Müllcontainer für Altpapier stand in Flammen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der MOPO.

Die Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit. Zur Brandursache liegen laut Polizei noch keine Informationen vor. (elu)