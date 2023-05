Hamburg: Mercedes bleibt auf Leitplanke hängen – drei Verletzte

Schwerer Unfall in Hammerbrook: Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit seinem Mercedes in eine Leitplanke gefahren – das Auto stand schließlich schräg auf dem oberen Rand der Leitplanke.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 1.30 Uhr auf Höhe der Amsinckstraße Ecke Spaldingstraße: Der Mercedes soll zuvor noch gegen einen Mast gestoßen sein. Der Wagen wurde durch eine Schilderbrücke gestoppt und blieb schräg auf der Leitplanke stehen.

Drei Verletzte kommen in Krankenhäuser

In dem Mercedes befanden sich den weiteren Polizei-Angaben nach drei Insassen, die durch den Unfall verletzt wurden: Sie alle kamen in Krankenhäuser, eine Person mit einem Rippenbruch.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf, während die Polizei die Straße sperrte und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeiführte. Der genaue Hintergrund des Unfalls ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dg)