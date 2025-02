Hamburg: Mann an Bahnhof durch Schuss verletzt, Fahndung nach Täter

Großeinsatz am Bahnhof Barmbek: Am Mittwochabend ist dort ein Schuss gefallen, ein Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizei wurde um 20.42 Uhr an den Bahnhof an der Fuhlsbüttler Straße gerufen. An einem Döner-Imbiss im Bahnhof soll es Streit zwischen mehreren Männern gegeben haben. Laut Polizei fiel ein Schuss aus einer Schreckschusspistole, dabei wurde ein Mann leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Züge fuhren kurzzeitig ohne Halt durch den Bahnhof. Nach dem flüchtigen Täter wird gefahndet. (paul)