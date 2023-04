Mann stürzt in Hamburg in Fluss – Passant wählt Notruf und weiß nicht, wo er ist

Am Freitagmittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Hamburg Lohbrügge gekommen: Ein Mann ist in die Bille gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Um kurz nach 14 Uhr begann der Einsatz für die Feuerwehr und die Polizei. Ein Mann war im Bereich der Wilhelm-Bergner-Straße in die Bille gefallen und konnte sich selber nicht mehr retten, so eine Sprecherin der Polizei der MOPO.

Hamburg: Mann fällt in Bille – und wird von Feuerwehr gerettet

Ein Anrufer oder Anruferin wählte den Notruf – doch kannte sich offenbar nicht in dem Gebiet aus, was zu Schwierigkeiten bei der Beschreibung des Weges führte, so ein Feuerwehrsprecher.

Der gerettete Mann wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 14.24 Uhr war der Einsatz beendet. (elu)