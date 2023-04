Teenager aus Hamburg nach tagelanger Suche gefunden

Seit Dienstagabend fehlte von Luzia R. aus Hamburg-Bramfeld jede Spur. Die Polizei bat die Bevölkerung am Freitag um Hinweise, kurze Zeit später wurde die 15-Jährige gefunden.

Die Jugendliche hatte am Dienstag gegen 16 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in Bramfeld verlassen – und war am Abend nicht wieder zurückgekehrt. Von diesem Zeitpunkt an fehlte tagelang jede Spur von der 15-Jährigen.

Bramfeld: Vermisste Luzia von Polizei gefunden

Am Freitag traf eine Streife der Polizei in Duvenstedt auf das Mädchen und nahm es in Gewahrsam.

Luzia soll nun ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden, laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. (elu)