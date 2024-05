Messer, Glasflaschen, Pfefferspray: Männer verprügeln Obdachlosen am Jungfernstieg

Attacke am Jungfernstieg: Jugendliche sollen einen 29-Jährigen mit abgebrochenen Glasflaschen attackiert haben. Der wohnungslose Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Aus bislang unbekannten Gründen hätten die Angreifer auf den Mann eingeschlagen und -getreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei setzten sie auch abgebrochene Glasflaschen und möglicherweise ein Messer sowie Pfefferspray ein. Die Polizei nahm kurz nach der Tat in der Nacht zum 1. Mai einen 19-Jährigen im Bahnhof Jungfernstieg fest. Der Mann hatte Blutspuren an der Kleidung und ein Messer dabei.

Jungfernstieg: Jugendlichengruppe attackiert Obdachlosen

Der Verletzte wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Nach Behandlung seiner oberflächlichen Schnittverletzungen habe er die Klinik wieder verlassen können. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet Zeugen um Hinweise. Den Fall hat die „Ermittlungsgruppe Alster“ übernommen. Im Bereich des Jungfernstiegs sind schon mehrfach schwere Gewalttaten verübt worden.

Um die Jugendkriminalität an der Binnenalster zu bekämpfen, hatte die Hamburger Polizei im Juni vergangenen Jahres die Ermittlungsgruppe gegründet. (dpa/mp)