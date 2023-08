ICE reißt Oberleitung ab! Sperrung in Hamburg

Großeinsatz in Rothenburgsort: Nach MOPO-Informationen hat am Sonntagmorgen ein ICE in Höhe der Billhorner Brückenstraße eine Oberleitung abgerissen – und das auf einer Länge von mehr als 150 Metern.

Der Zug wurde daraufhin gebremst, blieb auf den Schienen stehen. Ein Kurzschluss innerhalb des Zuges sorgte für einen Stromausfall. Teile der Oberleitung landeten auf dem ICE.

Arbeiten an Oberleitung: Sperrung wird wohl Stunden andauern

Bundespolizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, weil zunächst nicht ganz klar war, ob Fahrgäste durch die Kollision verletzt wurden. Dann die Erkenntnis: Es befanden sich keine Fahrgäste in dem ICE, es handelte sich um eine Leerfahrt. Der Führer des Zuges blieb unverletzt.

Die Beamten ließen die Strecke in Richtung Bergedorf und die Güterumgehungsbahn sperren. Wie genau es zu der Kollision mit der Oberleitung kam, ist noch unbekannt. Geprüft wird bei den Ermittlungen der Bundespolizei, ob ein technischer Schaden den Unfall begünstigte oder vielleicht eine durch Menschenhand verursachte Manipulation.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder Ärger in SAGA-Garage: Hier geht ein Autodieb auf Raubzug

Die Deutsche Bahn ließ über „X“ (ehemals Twitter) verlauten, dass es zu Ausfällen und Verspätungen kommen wird. Um 11 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. (dg)