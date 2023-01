Streit eskaliert: Blutüberströmter Mann an Bushaltestelle gefunden

Am Mittwochabend ist es in Hamm offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann ist blutüberströmt an einer Bushaltestelle gefunden worden.

Gegen 21.26 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Als die Beamten an der Hammer Landstraße gegenüber der S-Bahn-Station „Rauhes Haus“ eintreffen, finden sie einen blutüberströmten Mann vor.

Hamm: Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Der Schwerverletzte sei 36 Jahre alt, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Er habe Schnittverletzungen im Bauchbereich und Prellungen im Gesicht gehabt. Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen hätten ausgesagt, dass es zuvor zu einer Streitigkeit gekommen sei. Dies sei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (elu)