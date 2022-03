Hamburg: Gerade erst aus der Zelle raus – Dieb wird erneut erwischt

Gleich zweimal binnen fünf Stunden hat die Polizei am Dienstag in Hamburg einen Mann nach Handtaschendiebstählen festgenommen. Zunächst hatte der Dieb an der Reeperbahn (St. Pauli) zugeschlagen und wurde verhaftet. Nachdem er Stunden später entlassen worden war, schlug er gleich darauf in Winterhude zu und wurde prompt wieder festgenommen. Diesmal kam er in U-Haft.

Die erste Tat ereignete sich um 0.40 Uhr an der Reeperbahn. Hier soll der 23-Jährige einer Frau (32) die Handtasche entrissen haben, als sie gerade in ihr Auto steigen wollte. Die 32-Jährige verfolgte den Dieb, Polizisten nahmen ihn wenig später fest. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung kam er in das Polizeipräsidium in Winterhude. Hier wurde er am frühen Morgen entlassen – und beging wenig später erneut eine Straftat.

Mit der U-Bahn fuhr der 23-Jährige bis zur Station Lattenkamp. Hier, an einer Bushaltestelle, soll er dann einer 63-Jährigen die Handtasche entrissen haben, als sie in den Bus steigen wollte. Die Frau stürzte dabei, blieb aber unverletzt. Polizisten konnten den 32-Jährigen wenig später erneut festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden Gegenstände aus der Handtasche bei ihm gefunden. Diesmal kam er vor den Haftrichter.