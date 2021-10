Immer wieder warnt die Bundespolizei die Reisenden, ihr Gepäck nicht aus den Augen zu lassen. Am Dienstag kam es am Hamburger Hauptbahnhof dann wieder zu einem Kofferdiebstahl. Bundespolizisten nahmen den Täter fest.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei am Hauptbahnhof ereignete sich der Vorfall gegen 9.15 Uhr. Ein Reisender (20), der im Bahnhof eingeschlafen war, stellte den Verlust seines Koffers fest, als er aufwachte. Darin: Kleidung und Schmuck im Wert von rund 4000 Euro. Wenig später entdeckte er in der Wandelhalle einen Mann, der die gleichen Schuhe und das Basecap trug, die sich zuvor in dem gestohlenen Gepäckstück befunden hatten.

Hamburg: Bundespolizei schnappt Koffer-Dieb

Mit Unterstützung des DB-Sicherheitspersonal konnte der mutmaßliche Dieb (28) bis zum Eintreffen von Bundespolizisten festgehalten werden. Die nahmen den Mann fest. Nach Auswertung der Videoaufnahmen war der Diebstahl erkennbar. Der 28-jährige Tatverdächtige, der einschlägig polizeibekannt ist, kam in U-Haft.